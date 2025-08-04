Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокурор наказал чиновника архангельского Роспотребнадзора за формализм

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа выявлены нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в Управлении Роспотребнадзора по Архангельской области.

Установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства должностным лицом территориального органа Роспотребнадзора физическому лицу необоснованно отказано в ознакомлении с материалами проверки по ранее направленным его жалобам о продаже хозяйствующим субъектом некачественного товара.

В результате допущенных нарушений заявитель лишен права при рассмотрении его обращения на ознакомление с материалами проверки, несмотря на отсутствие в них сведений составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также затрагивающих права, свободы и законные интересы других лиц.

По данному факту прокуратурой области и автономного округа в отношении должностного лица Управления Роспотребнадзора по Архангельской области возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП РФ, которое рассмотрено мировым судьей с назначением административного наказания с применением положений статьи 4.1.1 КоАП РФ в виде предупреждения.

 

 

29 август 14:22 | : Скандалы

Главные новости


С Днем российского кино! Arctic open продолжает прием заявок
«TABOO»: Мексика в поморской тарелке

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (365)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20