Прокурор наказал чиновника архангельского Роспотребнадзора за формализм

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа выявлены нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в Управлении Роспотребнадзора по Архангельской области.

Установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства должностным лицом территориального органа Роспотребнадзора физическому лицу необоснованно отказано в ознакомлении с материалами проверки по ранее направленным его жалобам о продаже хозяйствующим субъектом некачественного товара.

В результате допущенных нарушений заявитель лишен права при рассмотрении его обращения на ознакомление с материалами проверки, несмотря на отсутствие в них сведений составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также затрагивающих права, свободы и законные интересы других лиц.

По данному факту прокуратурой области и автономного округа в отношении должностного лица Управления Роспотребнадзора по Архангельской области возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП РФ, которое рассмотрено мировым судьей с назначением административного наказания с применением положений статьи 4.1.1 КоАП РФ в виде предупреждения.