В Вельском районе наглым образом нарушили права пожилого истопника

В прокуратуру Вельского района обратился 63-летний гражданин по вопросу нарушения МКУ «Эксплуатационно-техническое предприятие» трудового законодательства.

Заявитель указал, что осуществляет трудовую деятельность на данном предприятии истопником котельной в пос. Пежма, его заработная плата зависит от количества отработанных часов. Работодателем ненадлежащим образом ведется табель учета рабочего времени, количество отработанных часов занижается, в связи с чем зарплата выплачена в меньшем объеме.

В ходе прокурорской проверки доводы заявителя нашли свое подтверждение. Установлено, что работодателем не учтено 98 часов отработанного работником времени, вследствие чего недоначислена

заработная плата.

С целью устранения выявленных нарушений прокурором руководителю МКУ «Эксплуатационно-техническое предприятие» внесено представление, работнику доначислена и выплачена заработная плата, а также компенсация за нарушение сроков ее выплаты.

По постановлению прокурора работодатель привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Кроме того, в связи с нарушением права работника на своевременную выплату причитающейся заработной платы прокурор обратился в суд с иском о взыскании с МКУ «Эксплуатационно-техническое предприятие» в пользу работника компенсации морального вреда.