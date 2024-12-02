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Коношский дом культуры обижал сотрудников рублем

Прокуратурой Коношского района в ходе проверки исполнения трудового законодательства в деятельности МБУК «Коношский дом культуры» выявлены нарушения сроков выплаты заработной платы работникам.

В целях устранения нарушений прокуратурой района директору дома культуры внесено представление. 

Требования прокурора удовлетворены, права 16 работников учреждения восстановлены, заработная плата и компенсация за её задержку в размере 317 тыс. рублей выплачена в полном объеме. Лицо, допустившее нарушение, привлечено к дисциплинарной ответственности.

19 декабрь 13:47 | : Скандалы / Культура

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