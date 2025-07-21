Вверх
В Котласе два директора уличены в коммерческом подкупе

Котласской межрайонной прокуратурой поддерживается государственное обвинение в суде по уголовным делам в отношении двух руководителей управляющих компаний, обвиняемых по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Согласно материалам уголовных дел, в сентябре 2024 года руководители юридических лиц после обращения в саморегулируемую организацию с целью приема в ее члены и получения права возглавляемых ими управляющих компаний на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, по предложению должностных лиц саморегулируемой организации передали последним коммерческий подкуп в виде денежных средств в сумме 77 тыс. рублей за подготовку подложных документов, якобы свидетельствующих о наличии в штате управляющих компаний необходимых специалистов, на основании которых юридические лица включены в состав членов саморегулируемой организации.

Эти незаконные действия помимо уголовной ответственности физических лиц образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. 

По данным фактам межрайонной прокуратурой в отношении коммерческих организаций возбуждены дела об административных правонарушениях.

По результатам их рассмотрения мировым судьей судебного участка              № 1 Котласского судебного района каждой коммерческой организации назначен штраф в размере 500 тыс. рублей с конфискацией денежных средств в сумме 77 тыс. рублей.

Постановления суда не вступили в законную силу.

(фото с https://nsk.tsargrad.tv)

11 сентябрь 13:03 | : Скандалы

