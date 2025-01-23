В Архангельске разгорается еще один коррупционный скандал в сфере строительства

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении учредителя и генерального директора одного из хозяйственных обществ г. Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за заведомо незаконные действия).

Следствием установлено, что в августе 2022 года директор хозяйственного общества с целью получения права на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, участия в заключении договоров строительного подряда, обратился в саморегулируемую организацию с целью приема его общества в члены указанной саморегулируемой организации в сфере строительства. Руководство саморегулируемой организации зная, что в штате общества отсутствуют необходимые специалисты, предложило подозреваемому за коммерческий подкуп в виде денег незаконно включить и ежегодно осуществлять пролонгацию членства в саморегулируемой организации данного общества путем оформления подложных документов.

Согласившись на высказанное предложение, директор коммерческой организации с августа 2022 года по сентябрь 2024 года передал денежные средства в общей сумме 143 000 рублей в виде коммерческого подкупа руководству саморегулируемой организации, получив который, те подготовили подложные документы по включению коммерческой организации в состав членов саморегулируемой организации, а в последствии осуществляли пролонгацию ее членства в этой организации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведет следственный отдел по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.