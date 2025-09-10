Решением суда в Холмогорах и Емецке появятся собачьи площадки

Проведенной прокуратурой Холмогорского района проверкой установлено, что в нарушение статьи 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрацией Холмогорского муниципального округа не приняты меры по оборудованию мест для выгула домашних животных на территории населенных пунктов Холмогоры и Емецк.

В целях устранения нарушений прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление о возложении на администрацию Холмогорского муниципального округа обязанности оборудовать площадки для выгула домашних животных на территориях обозначенных населенных пунктов.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, на орган местного самоуправления возложена соответствующая обязанность. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.