В Архангельске прошли Рождественские образовательные чтения

Рождественские образовательные чтения «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени» провели в Котласской и Плесецкой епархиях.



Участников чтений поприветствовали епископ Котласский и Вельский Василий и епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.



В Котласе событие состоялось в духовно-просветительском центре имени святителя Стефана Великопермского, а в Плесецкой епархии — в доме культуры и театра в Каргополе.



Напомним, региональный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений состоялся в Архангельске в областном институте открытого образования. Открыли форум митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий и министр образования Архангельской области Олег Русинов.



«Дай Бог, чтобы сегодня педагогическое сообщество, руководители образовательных организаций, ученые, общественники и все мы понимали ценность усилий, направленных на воспитание детей и молодежи, ведь от этого зависит будущее нашего Отечества, — сказал на открытии форума митрополит Корнилий. — Да поможет всем нам Милосердный Господь мира и да благословит всех нас миром и здравием, чтобы нам в единстве и взаимном уважении продолжать трудиться над созиданием будущего, в котором будет место свету, правде и Божией истине».



