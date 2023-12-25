Прокуратура заставляет власти Котласа организовать собачьи площадки

Котласская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об ответственном обращении с животными.

Установлено, что при реализации администрацией Котласского муниципального округа полномочий по благоустройству городских территорий в границах округа не определены и не обустроены специальные места (площадки) для выгула животных.

Бездействие органа местного самоуправления в этом вопросе препятствует надлежащему исполнению требований к содержанию домашних животных их владельцами и ответственному обращению с ними, а также обеспечению безопасности граждан, охране их жизни и здоровья от нападения животных или их иного агрессивного поведения.

В этой связи прокурором в суд предъявлено заявление о возложении обязанности на администрацию Котласского муниципального округа организовать деятельность по определению мест (площадок) для выгула животных и их обустройству в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями на территории четырех городских населенных пунктов, которое удовлетворено.

Апелляционным определением Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.