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Прокуратура заставляет власти Котласа организовать собачьи площадки

Котласская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об ответственном обращении с животными.

 Установлено, что при реализации администрацией Котласского муниципального округа полномочий по благоустройству городских территорий в границах округа не определены и не обустроены специальные места (площадки) для выгула животных.

Бездействие органа местного самоуправления в этом вопросе препятствует надлежащему исполнению требований к содержанию домашних животных их владельцами и ответственному обращению с ними, а также обеспечению безопасности граждан, охране их жизни и здоровья от нападения животных или их иного агрессивного поведения.

 В этой связи прокурором в суд предъявлено заявление о возложении обязанности на администрацию Котласского муниципального округа организовать деятельность по определению мест (площадок) для выгула животных и их обустройству в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями на территории четырех городских населенных пунктов, которое удовлетворено.

Апелляционным определением Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.

12 февраль 11:26 | : Скандалы

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