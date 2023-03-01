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В Каргополе остановка школьного автобуса будет отремонтирована по решению суда

Няндомским районным судом удовлетворены требования прокурора Каргопольского района о возложении на орган местного самоуправления обязанности по приведению остановки школьного автобуса в соответствие с установленными нормами.

Прокуратурой Каргопольского района по итогам проверки, проведенной по факту столкновения школьного автобуса с павильоном остановочного пункта, в суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации Каргопольского муниципального округа по необеспечению безопасности дорожного движения незаконным, возложении обязанности по обеспечению соответствия остановочного пункта нормативным требованиям.

Решением Няндомского районного суда иск прокурора удовлетворен, администрации округа предоставлен срок до 31.08.2023 для устранения нарушений закона.

31 март 10:47 | : Скандалы

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