Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокурор проверил котельные Виноградовского округа и вынес предостережения

Исполняющий обязанности прокурора Виноградовского района в целях контроля готовности округа к отопительному сезону совместно с представителями ресурсоснабжающих предприятий выехал на котельные. 

В ходе рейда проверено 11 котельных, в том числе 5 муниципальных на предмет качества и своевременности подготовки технологического оборудования и создания запаса топлива в необходимом количестве. 

По итогам проверки исполняющим обязанности прокурора района главе округа, а также директору ООО «Березниковское ТСП» объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

 

08 сентябрь 15:51 | : Скандалы

Главные новости


Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Неизвестная Китайская война

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (102)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20