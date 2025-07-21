Прокурор проверил котельные Виноградовского округа и вынес предостережения

Исполняющий обязанности прокурора Виноградовского района в целях контроля готовности округа к отопительному сезону совместно с представителями ресурсоснабжающих предприятий выехал на котельные.

В ходе рейда проверено 11 котельных, в том числе 5 муниципальных на предмет качества и своевременности подготовки технологического оборудования и создания запаса топлива в необходимом количестве.

По итогам проверки исполняющим обязанности прокурора района главе округа, а также директору ООО «Березниковское ТСП» объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.