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Прокуратура разбирается с готовностью Коношского района к отопительному сезону

И.о. прокурора Коношского района Виктором Цываревым совместно с представителями ООО «ТеплоХолдинг Коноша» проведена проверка готовности ресурсоснабжающих организаций к предстоящему отопительному периоду.

Осуществлен выезд на котельную в п. Коноша, а также на места складирования угля. Установлено, что запас топлива в настоящее время обеспечит бесперебойную подачу тепла на длительный срок.

Вместе с тем прокуратурой района указано о необходимости подготовки всех сетей теплоснабжения к началу отопительного периода.

В июле текущего года и.о. прокурора района объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона руководителям МУП «Ерцевские Теплосети» и ООО «ТехноХолдинг Коноша». В августе внесено три представления об устранении нарушений закона в сфере подготовки к отопительному периоду в МУП «Ерцевские Теплосети», ООО «ТехноХолдинг Коноша», МУП «ТеплоСервис».

Ситуация с подготовкой к предстоящему отопительному сезону находится на контроле прокурора.

 

24 август 10:16 | : Скандалы

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