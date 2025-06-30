В Ненецком округе руководящие работники балуются откатами

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших исполняющего обязанности директора и начальника отдела контрактной службы государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного округа, обвиняемых по п. «а», п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Кроме этого, первому фигуранту уголовного дела инкриминировано совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

По версии следствия, указанные лица в период с 05 октября 2022 года до 15 февраля 2023 года получили взятку в размере 679 000 рублей от директора коммерческой организации за совершение в интересах последнего и представляемых им фирм действий, входящих в служебные полномочия обвиняемых, и действий, которым они в связи со своим служебным положением могли способствовать, а именно: за способствование заключению и заключение договоров поставки товаров для нужд предприятия, беспрепятственное принятие у поставщика выполненных работ и обеспечение по ним своевременной оплаты. Полученными денежными средствами в качестве взятки обвиняемые распорядились по собственному усмотрению.

Кроме того, в период с 01 февраля по 28 апреля 2023 года исполняющий обязанности директора предприятия за аналогичные действия в интересах индивидуального предпринимателя получил взятку в размере 280 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных ОЭБиПК УМВД России по Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело направлено в Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа для рассмотрения по существу.