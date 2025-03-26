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Прокурор всея Поморья Хлустиков проверил житье-бытье Плесецкого округа

Прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков осуществил рабочую поездку в ЗАТО г. Мирный и Плесецкий муниципальный округ с целью осуществления приема граждан.

Жалобы заявителей, обратившихся на прием к руководителю регионального надзорного ведомства, касались вопросов выплаты заработной платы, оказания медицинской помощи, бездействия управляющих компаний и судебных приставов-исполнителей, реализации правоохранительными органами полномочий при расследовании уголовных дел.

Например, жительница пос. Плесецк пожаловалась на незаконное, по её мнению, постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства о взыскании алиментов.

Проживающий в пос. Североонежск заявитель, являющийся многодетным отцом, попросил оказать содействие в получении квалифицированной медицинской помощи.

В рамках выезда прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков совместно с врио военного прокурора гарнизона Мирный Александром Ушаковым в филиале военного-морского клинического госпиталя встретились с участниками специальной военной операции. 

Всего в ходе личного приема Николаем Хлустиковым принято 16 заявителей. Обратившимся даны разъяснения федерального законодательства. По доводам обращений, требующих вмешательства органов прокуратуры, от граждан приняты заявления и организованы проверки.

Кроме того, в целях контроля завершения возведения в рамках национального проекта по ул. Октябрьской в пос. Плесецк многоквартирного дома, предназначенного для переселения граждан из аварийного жилья, Николаем Хлустиковым осуществлен выезд на место строительства. Проверены сроки и объемы выполняемых подрядчиком работ, завершение которых запланировано во II квартале текущего года. Ранее органами прокуратуры по факту нарушения сроков возведения указанного дома неоднократно принимались меры реагирования к подрядчику. Вопросы завершения работ и своевременного ввода дома в эксплуатацию находятся на контроле ведомства.

 

27 март 14:56 | : Политика

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