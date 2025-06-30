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Николай Хлустиков указал на необходимость ремонта тротуаров в Маймаксе

Прокурором Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николаем Хлустиковым совместно с главой городского округа «Город Архангельск» Дмитрием Моревым 27 июня 2025 г. в Северном территориальном округе г. Архангельска проведен выездной прием жителей областного центра.

Заявления обратившихся на прием граждан касались вопросов благоустройства общественных территорий, исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере и обеспечения безопасности дорожного движения.

Так, жители Северного территориального округа пожаловались на ненадлежащее состояние дорог общего пользования и необходимость ремонта объектов транспортной инфраструктуры.

Заявитель из Соломбальского территориального округа сообщил о длительном непринятии мер по очистке земельного участка от строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийного дома.

Обратившаяся на прием жительница Маймаксанского территориального округа проинформировала о необходимости ремонта пешеходных тротуаров.

В ходе личного приема Николаем Хлустиковым принято 13 граждан. Обратившимся даны исчерпывающие разъяснения федерального законодательства. Для последующего разрешения на личном приеме получены обращения, требующие вмешательства органов прокуратуры и проведения соответствующих проверок.

30 июнь 11:26 | : Происшествия

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