Николай Хлустиков указал на необходимость ремонта тротуаров в Маймаксе

Прокурором Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николаем Хлустиковым совместно с главой городского округа «Город Архангельск» Дмитрием Моревым 27 июня 2025 г. в Северном территориальном округе г. Архангельска проведен выездной прием жителей областного центра.
Заявления обратившихся на прием граждан касались вопросов благоустройства общественных территорий, исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере и обеспечения безопасности дорожного движения.
Так, жители Северного территориального округа пожаловались на ненадлежащее состояние дорог общего пользования и необходимость ремонта объектов транспортной инфраструктуры.
Заявитель из Соломбальского территориального округа сообщил о длительном непринятии мер по очистке земельного участка от строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийного дома.
Обратившаяся на прием жительница Маймаксанского территориального округа проинформировала о необходимости ремонта пешеходных тротуаров.
В ходе личного приема Николаем Хлустиковым принято 13 граждан. Обратившимся даны исчерпывающие разъяснения федерального законодательства. Для последующего разрешения на личном приеме получены обращения, требующие вмешательства органов прокуратуры и проведения соответствующих проверок.
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