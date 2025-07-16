Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

После внушения прокурора строительство поликлиники в Мирном идет опережающими темпами

Исполняющий обязанности прокурора ЗАТО г. Мирный Рамазан Белхароев 18.08.2025 с участием подрядчика проверил ход, качество и объем выполненных работ по строительству в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» поликлиники ГБУЗ Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница».

В ходе проверки заслушан доклад генерального директора подрядной организации ООО «Стройпрогресс» о проблемах при выполнении работ и перспективах их окончания.

Благодаря принятым ранее мерам прокурорского реагирования темпы строительства ускорены, объект находится в высокой степени готовности.

По итогам проверочных мероприятий будет решен вопрос о необходимости дополнительной реализации надзорных полномочий.


22 август 11:11 | : Скандалы

Главные новости


«Свободу Виктору Перестукину!»
​Первый профсоюзный съезд в Архангельске как отражение своего времени

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (273)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20