После внушения прокурора строительство поликлиники в Мирном идет опережающими темпами

Исполняющий обязанности прокурора ЗАТО г. Мирный Рамазан Белхароев 18.08.2025 с участием подрядчика проверил ход, качество и объем выполненных работ по строительству в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» поликлиники ГБУЗ Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница».

В ходе проверки заслушан доклад генерального директора подрядной организации ООО «Стройпрогресс» о проблемах при выполнении работ и перспективах их окончания.

Благодаря принятым ранее мерам прокурорского реагирования темпы строительства ускорены, объект находится в высокой степени готовности.

По итогам проверочных мероприятий будет решен вопрос о необходимости дополнительной реализации надзорных полномочий.



