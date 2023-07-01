В Архангельской области выявлены массовые нарушения в сфере госконтрактов

Прокуратурой Архангельской области в первом полугодии 2023 года на системной основе обеспечено проведение проверок исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Прокурорское вмешательство способствовало приведению в соответствие с действующим законодательством свыше 100 правовых актов государственных и муниципальных заказчиков, регулирующих закупочную деятельность, сокращению задолженности перед субъектами предпринимательства более чем на 23 млн рублей, обеспечению информационной открытости закупочной деятельности.

В деятельности государственных и муниципальных заказчиков выявлены факты неправомерного осуществления закупок у единственного поставщика, незаконного изменения условий контрактов, их неисполнения, отсутствия должного контроля со стороны заказчиков.

Например, по постановлению прокурора Мезенского района Архангельским УФАС России 24.03.2023 к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ привлечена директор МБУК «Межпоселенческая библиотека Мезенского района», заключившая 11 контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту здания мемориального музея в г. Мезени на общую сумму 5,8 миллионов рублей. Назначено наказание в виде предупреждения.

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 22.06.2023 удовлетворено исковое заявление заместителя прокурора области о признании недействительным договора поставки, заключенного между индивидуальным предпринимателем и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка» в обход установленных законом конкурентных процедур (решение суда исполнено, оспоренный в судебном порядке договор расторгнут).

По результатам рассмотрения представления прокурора Каргопольского района, внесенного 31.03.2023 в связи с отсутствием должного контроля со стороны администрации Каргопольского района за работой ООО «Дизайнопроектстрой», осуществляющего строительство сельского дома культуры в д. Ватамановская, обеспечено ведение претензионной работы, подрядчиком вывезен строительный мусор с объекта на полигон отходов, установлено временное ограждение, отвечающее требованиям безопасности, ограничен доступ на объект посторонних лиц

Принятия мер прокурорами потребовало нарушение сроков исполнения контрактных обязательств заказчиками и подрядными организациями.

В связи с нарушением ООО «АртСтрой» сроков выполнения работ в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту спортивного зала МКОУ СОШ № 3, прокурором ЗАТО г. Мирный 01.02.2023 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого мировым судьей 01.02.2023 обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей.

За нарушение заказчиками сроков оплаты по исполненным контрактам, по инициативе прокуроров Архангельским УФАС России к административной ответственности по ст. 7.32.5, ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ привлечено 10 лиц.

За допущенные нарушения при исполнении государственного контракта инициировано уголовное преследование.

Для рассмотрения по существу 04.05.2023 в суд направлено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ, возбужденное по материалам прокуратуры области, по факту подготовки государственным заказчиком закупочной документации на приобретение здания фельдшерско-акушерского пункта в Вельском районе в интересах конкретного хозяйствующего субъекта, заключения с ним контракта по завышенной стоимости, принятия объекта, не соответствующего условиям сделки. В рамках уголовного дела прокурором в порядке ст. 44 УПК РФ предъявлен иск о возмещении причиненного преступлением ущерба в размере 2 миллиона рублей.

Всего в первом полугодии 2023 года органами прокуратуры области в указанной сфере выявлено 933 нарушения закона, в целях их устранения принято 511 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 182 лица, возбуждено 2 уголовных дела.