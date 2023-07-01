Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области выявлены массовые нарушения в сфере госконтрактов

Прокуратурой Архангельской области в первом полугодии 2023 года на системной основе обеспечено проведение проверок исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Прокурорское вмешательство способствовало приведению в соответствие с действующим законодательством свыше 100 правовых актов государственных и муниципальных заказчиков, регулирующих закупочную деятельность, сокращению задолженности перед субъектами предпринимательства более чем на 23 млн рублей, обеспечению информационной открытости закупочной деятельности.

В деятельности государственных и муниципальных заказчиков выявлены факты неправомерного осуществления закупок у единственного поставщика, незаконного изменения условий контрактов, их неисполнения, отсутствия должного контроля со стороны заказчиков.

Например, по постановлению прокурора Мезенского района Архангельским УФАС России 24.03.2023 к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ привлечена директор МБУК «Межпоселенческая библиотека Мезенского района», заключившая 11 контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту здания мемориального музея в г. Мезени на общую сумму 5,8 миллионов рублей. Назначено наказание в виде предупреждения.

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 22.06.2023 удовлетворено исковое заявление заместителя прокурора области о признании недействительным договора поставки, заключенного между индивидуальным предпринимателем и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка» в обход установленных законом конкурентных процедур (решение суда исполнено, оспоренный в судебном порядке договор расторгнут).

По результатам рассмотрения представления прокурора Каргопольского района, внесенного 31.03.2023 в связи с отсутствием должного контроля со стороны администрации Каргопольского района за работой ООО «Дизайнопроектстрой», осуществляющего строительство сельского дома культуры в д. Ватамановская, обеспечено ведение претензионной работы, подрядчиком вывезен строительный мусор с объекта на полигон отходов, установлено временное ограждение, отвечающее требованиям безопасности, ограничен доступ на объект посторонних лиц

Принятия мер прокурорами потребовало нарушение сроков исполнения контрактных обязательств заказчиками и подрядными организациями.

В связи с нарушением ООО «АртСтрой» сроков выполнения работ в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту спортивного зала МКОУ СОШ № 3, прокурором ЗАТО г. Мирный 01.02.2023 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого мировым судьей 01.02.2023 обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей.

За нарушение заказчиками сроков оплаты по исполненным контрактам, по инициативе прокуроров Архангельским УФАС России к административной ответственности по ст. 7.32.5, ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ привлечено 10 лиц.

За допущенные нарушения при исполнении государственного контракта инициировано уголовное преследование. 

Для рассмотрения по существу 04.05.2023 в суд направлено уголовное дело по ч. 1 ст.  285 УК РФ, возбужденное по материалам прокуратуры области, по факту подготовки государственным заказчиком закупочной документации на приобретение здания фельдшерско-акушерского пункта в Вельском районе в интересах конкретного хозяйствующего субъекта, заключения с ним контракта по завышенной стоимости, принятия объекта, не соответствующего условиям сделки. В рамках уголовного дела прокурором в порядке ст. 44 УПК РФ предъявлен иск о возмещении причиненного преступлением ущерба в размере 2 миллиона рублей.

Всего в первом полугодии 2023 года органами прокуратуры области в указанной сфере выявлено 933 нарушения закона, в целях их устранения принято 511 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 182 лица, возбуждено 2 уголовных дела.

(фото с https://varshavskiy.su) 

14 август 10:38 | : Скандалы

Главные новости


Округ вместо переправы. Жители Сольвычегодска желают знать
То, что нас спасает летом. Холодные супы со всего мира

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (146)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20