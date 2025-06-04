Вверх
В Архангельске вандал "украсил" автобусную остановку неприличными надписями

Вечером 12 августа в отдел полиции «Северный» УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о нанесении неизвестным мужчиной оскорбительных надписей на остановке общественного транспорта на улице Тимме.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм». Санкция статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа, обязательных работ либо ареста на срок до трех месяцев.

В кратчайший срок сотрудники полиции установили личность и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 1991 года рождения. Он признался в содеянном, объяснив свои действия алкогольным опьянением.

В настоящее время злоумышленник проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории города Архангельска. Расследование продолжается.

 

13 август 15:45 | : Скандалы

