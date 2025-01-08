Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Котласе хулиган угрожал убийством врачу-травматологу

Днем 4 марта в межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» поступило сообщение о происшествии в Котласской городской поликлинике, расположенной на проспекте Мира.

По предварительной информации, около 14.00 неизвестный, держа в руках топор и биту, зашел в здание поликлиники, направился в кабинет врача-травматолога, где высказывал угрозы убийством в адрес медицинского работника. После мужчина вышел и скрылся в неизвестном направлении.

В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили и доставили в отдел полиции предполагаемого злоумышленника. Им оказался не работающий, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 38-летний житель города Котласа. У него изъят топор.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ведется дознание.

 

05 март 11:32 | : Скандалы

Главные новости


Как "лампочка Ильича" пришла в архангельскую деревню
Улицы, которые нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (72)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20