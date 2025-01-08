В Котласе хулиган угрожал убийством врачу-травматологу

Днем 4 марта в межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» поступило сообщение о происшествии в Котласской городской поликлинике, расположенной на проспекте Мира.

По предварительной информации, около 14.00 неизвестный, держа в руках топор и биту, зашел в здание поликлиники, направился в кабинет врача-травматолога, где высказывал угрозы убийством в адрес медицинского работника. После мужчина вышел и скрылся в неизвестном направлении.

В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили и доставили в отдел полиции предполагаемого злоумышленника. Им оказался не работающий, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 38-летний житель города Котласа. У него изъят топор.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ведется дознание.