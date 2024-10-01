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Муниципалитет довел дорогу в деревню Кукушка до скотского состояния

Приморской межрайонной прокуратурой на основании коллективного обращения жителей дер. Кукушка проведена проверка по вопросу ненадлежащего состояния автомобильной дороги в этом населенном пункте.

Установлено, что муниципалитетом обязанность по ее содержанию должным образом не исполняется, что нарушает права неопределенного круга лиц на безопасность дорожного движения и создает угрозу невозможности оперативного получения жителями скорой медицинской помощи, а также помощи в случае возникновения пожара и иных чрезвычайных ситуаций.

В этой связи прокурор направил в суд иск о признании бездействия администрации Приморского муниципального округа Архангельской области незаконным и возложении на орган местного самоуправления обязанности устранить дефекты дорожного покрытия и организовать обустройство стационарным электрическим освещением указанной автомобильной дороги. 

Судом исковые требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.

(фото с https://guberniya.tv) 

23 октябрь 12:19 | : Скандалы

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