Муниципалитет довел дорогу в деревню Кукушка до скотского состояния

Приморской межрайонной прокуратурой на основании коллективного обращения жителей дер. Кукушка проведена проверка по вопросу ненадлежащего состояния автомобильной дороги в этом населенном пункте.

Установлено, что муниципалитетом обязанность по ее содержанию должным образом не исполняется, что нарушает права неопределенного круга лиц на безопасность дорожного движения и создает угрозу невозможности оперативного получения жителями скорой медицинской помощи, а также помощи в случае возникновения пожара и иных чрезвычайных ситуаций.

В этой связи прокурор направил в суд иск о признании бездействия администрации Приморского муниципального округа Архангельской области незаконным и возложении на орган местного самоуправления обязанности устранить дефекты дорожного покрытия и организовать обустройство стационарным электрическим освещением указанной автомобильной дороги.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.