Автодорога на Брин-Наволок не выдержала критики прокуратуры

Прокуратурой Холмогорского района в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения выявлены факты несоответствия технического состояния участка автомобильной дороги А-215 «Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок», за содержание которого отвечает ООО «Автодороги», установленным стандартам и нормативам.

Установлено, что в конце мая 2024 года на одном из участков этой автомобильной дороги образовались повреждения дорожного покрытия в виде выбоин, проломов и просадок, которые создавали условия для возникновения дорожно-транспортных происшествий.

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании закрепленного участка автомобильной дороги прокурором Холмогорского района в отношении должностного лица

ООО «Автодороги» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого суд оштрафовал его на 20 тыс. рублей.

По этим же фактам прокурором района руководителю ООО «Автодороги» внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого в рамках текущего содержания произведен ямочный ремонт дорожного покрытия.