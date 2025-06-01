От дорог в Вельске слезы льются даже у прокуратуры

Прокуратурой Вельского района при осуществлении надзорной деятельности выявлены нарушения законодательства при содержании автомобильных дорог общего пользования.

Установлено, что администрацией городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области допущено ненадлежащее содержание дорог по улицам Дзержинского, Ломоносова в городе Вельске, на которых имеются дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, просадок и колейности.

В этой связи прокурором района в отношении ответственного должностного лица городского поселения «Вельское» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение должностным лицом, ответственным за состояние дорог, требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Вельского судебного района Архангельской области должностное лицо привлечено

к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 21 тыс. рублей.