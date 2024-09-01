Прокуратура вкатила штраф «Архангельскавтодору» за содержание дороги в Устьянах

Прокуратурой Устьянского района проведена проверка по обращению местного жителя о нарушении законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что в нарушение нормативных требований на съезде с региональной автомобильной дороги Вельск-Шангалы имеются дефекты в виде выбоин и просадок.

По требованию прокурора ГКУ АО «ДА «Архангельскавтодор» дефекты асфальтобетонного покрытия проезжей части и обочины на съезде с автодороги устранены.

За ненадлежащее содержание данной автодороги по постановлению прокуратуры Устьянского района мировым судом учреждение привлечено к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.