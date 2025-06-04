МУП "Водоочистка" заплатит 5 млн в бюджет за сброс дряни в Северную Двину

Архангельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения водоохранного законодательства.

Установлено, что муниципальным унитарным предприятием «Водоочистка» в результате сброса сточных вод загрязнен Корабельный рукав реки Северная Двина, находящегося в границах Беломорского государственного природного биологического заказника регионального значения.

Проведенными исследованиями специалистов установлено превышение нормативов допустимых сбросов и лимитов загрязняющих веществ. Размер вреда, причиненного водным объектам, составил более 5 млн рублей.

В этой связи прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с предприятия в пользу бюджета региона денежных средств в счет возмещения вреда.

Судом исковые требования надзорного ведомства удовлетворены.

В настоящее время судебное решение исполнено, организация перечислила сумму ущерба в областной бюджет.