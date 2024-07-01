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В Урдоме работникам культуры не выплачивали зарплату

Прокуратура Ленского района Архангельской области провела проверку исполнения трудового законодательства.

Установлено, что муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга «МО «Урдомское» за период с октября по декабрь 2023 года не выплатило 15 работникам заработную плату. Общая задолженность составила свыше 2,2 млн рублей.

Прокуратура внесла руководителю учреждения представление, а также направила в суд исковые заявления о взыскании заработной платы, компенсации за задержку ее выплаты и морального вреда.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками полностью погашена.

29 июль 11:07 | : Скандалы

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