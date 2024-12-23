"Холмогорская водоочистка" заплатила компенсацию ребенку, упавшему в канализацию

Прокуратура Холмогорского района провела проверку по обращению матери 5-летнего ребенка. Установлено, что в марте 2024 года девочка во время прогулки провалилась в коллектор канализации, находившийся под сугробом вдоль проезжей части одной из улиц с. Холмогоры.

На момент падения малолетней открытый люк канализационного коллектора огорожен не был, информация о том, что люк не имеет крышки или о проведении ремонтных работ, отсутствовала.

Прокуратура района в интересах малолетней девочки обратилась в суд с требованиями к МУП «Холмогорская водоочистка», в чьем хозяйственном ведении находятся канализационные сети, о компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.

В декабре 2024 г. решение суда исполнено ответчиком в полном объеме.