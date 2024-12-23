Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Холмогорская водоочистка" заплатила компенсацию ребенку, упавшему в канализацию

Прокуратура Холмогорского района провела проверку по обращению матери 5-летнего ребенка. Установлено, что в марте 2024 года девочка во время прогулки провалилась в коллектор канализации, находившийся под сугробом вдоль проезжей части одной из улиц с. Холмогоры.

На момент падения малолетней открытый люк канализационного коллектора огорожен не был, информация о том, что люк не имеет крышки или о проведении ремонтных работ, отсутствовала.

Прокуратура района в интересах малолетней девочки обратилась в суд с требованиями к МУП «Холмогорская водоочистка», в чьем хозяйственном ведении находятся канализационные сети, о компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей. 

В декабре 2024 г. решение суда исполнено ответчиком в полном объеме. 

(фото с https://don24.ru) 

16 январь 10:39 | : Скандалы

Главные новости


Здесь будет район Привокзальный. Из истории Архангельска
Замотивированные. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (140)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20