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Прокуратура взяла на контроль ремонт детской площади в Котласе

Органами прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа завершена проверка публикации о ненадлежащем состоянии детской площадки, расположенной на придомовой территории дома 5 по ул. Невского в г. Котлас.

Установлено, что данная детская площадка входит в состав общего имущества многоквартирного дома, не соответствует требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», утвержденного приказом Росстандарта от 23.11.2012 № 1148-ст.

В связи с тем, что управляющей организацией не обеспечено исполнение обязанности по содержанию детской площадки Котласской межрайонной прокуратурой внесено представление ее руководителю.

Реальное устранение нарушений остается на контроле Котласской межрайонной прокуратуры.

16 июнь 15:21 | : Скандалы

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