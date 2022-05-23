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Прокуратура Архангельска заставила окружную власть отремонтировать детскую площадку

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка по обращению гражданина о ненадлежащем содержании детской игровой площадки во дворе дома 23 корпус 1 по улице Логинова областного центра.

Установлено, что игровое оборудование на детской площадке находилось в ненадлежащем техническом состоянии и не отвечало требованиям ГОСТов и безопасности при его эксплуатации. Ряд каруселей требовали покраски, наполняемость песочницы песком и ее чистота не обеспечены.

В нарушение требований ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» на площадке отсутствовала информационная табличка (доска), содержащая правила и возрастные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, номера телефонов для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.

В целях защиты прав детей прокуратурой г. Архангельска 13.07.2022 главе администрации Октябрьского территориального округа администрации городского округа «Город Архангельск» внесено представление.

По требованию прокурора города нарушения устранены, игровое оборудование окрашено, в песочницу завезен песок. С целью обеспечения безопасности детей на детской площадке установлен соответствующий информационный щит.

 

 

29 август 11:51 | : Скандалы

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