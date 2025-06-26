В поселке Беломорье пришла в негодность детская площадка

Приморской межрайонной прокуратурой в ходе надзорных мероприятий установлено, что детская площадка, расположенная в пос. Беломорье, не соответствует требованиям Национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012, технического регламента ЕАЭС 042/2017.

Установлено, что Лисестровском территориальным управлением местной администрации обязанности по содержанию детской площадки исполняются ненадлежащим образом. На конструкциях качелей выявлены следы коррозии, на деревянных сидениях качелей – повреждения, в зоне приземления при спуске с горки – отсутствие ударопоглощающего покрытия, в песочнице – отсутствие наполнителя (песок), что создает угрозу безопасности жизни и здоровью несовершеннолетних.

В связи с этим в администрацию муниципального образования внесено представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо органа местного самоуправления привлечено к дисциплинарной ответственности, проведены мероприятия по наполнению песочницы, удалению коррозии и антикоррозийной обработке металлических конструкций, ремонту сидений на качелях, обеспечено наличие ударопоглащающего покрытия при спуске с горки.