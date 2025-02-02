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Новый корпус школы №95: только вертолетом можно долететь

В Народный фронт обратились родители старшеклассников школы № 95: пока здание их альма-матер ждёт капремонта, дети временно учатся в школе № 28, но с сентября они перейдут в новый корпус на 860 мест, который пока не введён в эксплуатацию. 

Страсти накаляются потому, что новое здание находится слишком далеко от старого – на перекрёстке улицы Ленина и проспекта Московский, то есть, по сути, в другом микрорайоне. Автобусы сюда не ходят, а идти пешком в новую школу – не менее 40 минут, и это лишь в одну сторону. 

К тому же, добираться до новостройки опасно: нет ни пешеходных переходов, ни светофоров, ни освещения, зато по пути – аварийные бараки и старая пожарная часть, где обитают маргинальные личности. 

Народный фронт обратился к главе Архангельска Дмитрию Мореву и просит создать регулярный автобусный маршрут, идущий к школе на 860 мест. Безопасность детей – превыше всего!

18 февраль 12:43 | : Скандалы

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