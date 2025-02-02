Новый корпус школы №95: только вертолетом можно долететь

В Народный фронт обратились родители старшеклассников школы № 95: пока здание их альма-матер ждёт капремонта, дети временно учатся в школе № 28, но с сентября они перейдут в новый корпус на 860 мест, который пока не введён в эксплуатацию.

Страсти накаляются потому, что новое здание находится слишком далеко от старого – на перекрёстке улицы Ленина и проспекта Московский, то есть, по сути, в другом микрорайоне. Автобусы сюда не ходят, а идти пешком в новую школу – не менее 40 минут, и это лишь в одну сторону.

К тому же, добираться до новостройки опасно: нет ни пешеходных переходов, ни светофоров, ни освещения, зато по пути – аварийные бараки и старая пожарная часть, где обитают маргинальные личности.

Народный фронт обратился к главе Архангельска Дмитрию Мореву и просит создать регулярный автобусный маршрут, идущий к школе на 860 мест. Безопасность детей – превыше всего!