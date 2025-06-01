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Хитрованы в области лесозаготовок из Каргополя отправились "топтать зону"

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 13.05.2025, которым 53-летний уроженец г. Каргополя признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере). Этим же приговором 66-летний житель областного центра осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).

Судом установлено, что осуществляющий предпринимательскую деятельность сфере заготовки древесины житель г. Каргополя в период с 26.04.2023 по 22.06.2023, желая избежать уголовной ответственности за произведенную им на территории Каргопольского лесничества незаконную рубку лесных насаждений в охранной зоне, передал исполнительному директору ООО «Компания Росток» денежные средства в размере 400 тыс. руб., подлежащие дальнейшей передаче последним в виде взятки должностным лицам филиала сетевой компании за заключение «задними числами» фиктивных соглашений на производство работ по вырубке деревьев и кустарников в охранной зоне воздушной линии электропередач.

Должностное лицо указанной организации, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, заведомо не намереваясь исполнять обязательства перед предпринимателем, похитило денежные средства, предназначавшиеся для передачи в виде взятки, распорядившись ими по своему усмотрению. Кроме того, в ходе обыска, проведенного по месту жительства последнего, изъято 250 патронов для огнестрельного оружия, которые им хранились незаконно.

Приговором суда индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии строгого режима, должностному лицу организации – 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Архангельским областным судом приговор в соответствии с позицией прокурора-апеллятора по существу оставлен без изменения, а апелляционная жалоба осужденных и их защитников с доводами о невиновности – без удовлетворения.

(фото с https://tomsk.aif.ru) 

05 август 12:13 | : Скандалы

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