В Архангельске коррупционеры взяты под стражу в зале суда

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией прокуратуры и признал виновным индивидуального предпринимателя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере) и исполнительного директора ООО «Компания Росток» – по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).

Расследованием, проведенным отделом СКР, установлено, что индивидуальный предприниматель в период с 26.04.2024 по 22.06.2024 с целью уклонения от уголовной ответственности за произведенную незаконную рубку лесных насаждений в охранной зоне Каргопольского лесничества через исполнительного директора ООО «Компания Росток» передал взятку в виде денежных средств в размере 400 тыс. руб. должностным лицам филиала сетевой компании за заключение фиктивных соглашений на производство работ по вырубке деревьев и кустарников в охранной зоне воздушной линии электропередач.

Должностное лицо коммерческой организации, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства перед предпринимателем, похитил денежные средства, предназначавшиеся для передачи должностным лицам в виде взятки.

Кроме того, в ходе обыска, проведенного по месту жительства должностного лица изъято 250 патронов для огнестрельного оружия, которые он незаконно приобрел и хранил до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Вину в совершении преступлений подсудимые не признали.

Государственный обвинитель ориентировал суд назначить подсудимым наказание только в виде реального лишения свободы.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимые взяты под стражу в зале суда.



