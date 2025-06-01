Прокуратура следит за рекультивацией свлок на Бревеннике

Архангельский межрайонный природоохранный прокурор Вадим Кузнецов в рамках осуществления надзора за реализацией мероприятий федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», направленных на очистку территорий от загрязнений прошлых лет, осуществил выезд на объекты накопленного экологического ущерба на острове Бревенник.

В настоящее время подрядной организацией завершены работы по обустройству верхнего защитного экрана, проводится уборка территории и высадка на месте бывшей свалки многолетних трав.

По требованию заказчика исполнителем работ обеспечено наличие запаса щебня и иных материалов для поддержания дороги в надлежащем состоянии и оперативной замены поврежденных участков.

В рамках выезда проведен осмотр степени готовности рекультивируемых объектов, с представителем заказчика обсуждены сроки окончания и приемки выполненных работ.

Вопросы исполнения мероприятий национального проекта находятся на постоянном контроле органов прокуратуры.



