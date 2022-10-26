Прокуратура Архангельской области на страже нацпроектов

Прокуратурой Архангельской области в октябре 2022 года продолжено проведение проверок соблюдения требований законодательства при реализации национальных проектов, обеспечен контроль за соблюдением подрядчиками сроков выполнения работ, своевременностью выполнения органами власти программных мероприятий, эффективным и целевым расходованием денежных средств.
По результатам рассмотрения возбужденного Котласским межрайонным прокурором дела об административном правонарушении за нарушение срока выполнения работ по ремонту здания спортивного зала МОУ «Шипицынская СОШ» постановлением мирового судьи от 20.10.2022 подрядчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 113,6 тысяч рублей. Завершение ремонтных работ находится на контроле межрайонного прокурора (национальный проект «Образование»).
Риски невыполнения в текущем году мероприятий государственной программы «Цифровое развитие Архангельской области», предусматривающих развитие сетей и сооружений связи, создание государственных информационных систем области, организацию работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» явились основанием для объявления заместителем прокурора области 20.10.2022 предостережения министру связи и информационных технологий области (национальный проект «Цифровая экономика»).
Незавершение в установленный срок работ по благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» общественной территории в г. Няндома «Улица 60 лет Октября», отсутствие претензионной работы с подрядчиком явилось основанием для внесения прокурором Няндомского района 17.10.2022 представления главе МО «Няндомский муниципальный район». Благодаря прокурорскому вмешательству, принятым администрацией района мерам к подрядной организации, работы на объекте завершены, общественная территория благоустроена.
Архангельским межрайонным природоохранным прокурором в связи с выявленными предпосылками к незавершению ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» в текущем году проводимых в рамках реализации национального проекта «Экология» мероприятий по лесоводственному уходу (выполнены на 81,2 %), уходу за подростом насаждений в целях обеспечения естественного лесовосстановления (88,9 %), санитарных рубок в рамках мероприятий по защите лесов (35 %), работ по отводу лесных участков для собственных нужд граждан (66,7 %) 28.10.2022 объявлено предостережение директору ГАУ АО «ЕЛЦ».
Бездействие администрации ГО «Котлас», выразившееся в непринятии мер по разработке паспорта автодороги в г. Котласе, обустройству ее участка тротуарами, препятствующее достижению определенных паспортом федерального проекта «Безопасность дорожного движения» задач по снижению числа автодорог, не соответствующих требованиям, явилось основанием для направления в суд Котласским межрайонным прокурором 27.10.2022 искового заявления к указанному органу местного самоуправления (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).
Низкие темпы строительства в рамках национального проекта «Здравоохранение» здания фельдшерско-акушерского пункта в пос. Койда Мезенского района, отсутствие надлежащего контроля за работой подрядчика со стороны заказчика объекта – ГКУ АО «ГУКС» явилось основанием для внесения прокурором Мезенского района 26.10.2022 представления руководителю этого учреждения.
Всего в истекшем периоде 2022 года органами прокуратуры области в сфере реализации национальных проектов выявлено 616 нарушений, с целью устранения которых принесено 9 протестов, в суд предъявлено 72 иска, внесено 226 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 69 должностных лиц, к административной ответственности привлечено 24 лица, объявлено 36 предостережений, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в орган предварительного расследования направлены 6 материалов проверки, возбуждено 4 уголовных дела.