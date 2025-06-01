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Прокурор проверила ход капремонта социальных объектов в селе Холмогоры

Прокурор Холмогорского района Наталья Джамаладинова в рамках контроля за ходом и сроками исполнения муниципальных контрактов посетила расположенные в селе Холмогоры объекты капитального ремонта и строительства– «Станция биологической очистки сточных (канализационных) вод» и «Детский сад «Журавушка». 

Эти объекты общей стоимостью 353,3 млн рублей вошли в государственную программу Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024-2026 годы.

В ходе выезда дана оценка выполнению графика производства работ, достаточности сил, техники и материалов на объектах, с представителями подрядчика и заказчика обсуждены перспективы и плановые сроки окончания ремонтных и строительных работ, определены возможные проблемные точки и пути решения в случае их возникновения.

Реализация мероприятий государственных и муниципальных программ, большинство из которых интегрированы в национальные проекты, находится на постоянном контроле органов прокуратуры.


25 июль 13:01 | : Будни

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