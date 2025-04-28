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В Архангельске возникли проблемы с ликвидацией стихийной свалки мусора

В Калужской области ликвидировали несанкционированную свалку. Работы выполнены в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

 Сдача объекта ожидалась в 2024 году, но в связи с корректировкой проектной документации, в том числе повлекшей удорожание стоимости работ, сроки сдвинулась на первую половину текущего года.

 Площадь объекта составила 17,6 гектара. Несанкционированная свалка располагалась всего в 1,2 километра от деревни Городня. Ликвидация объекта позволила улучшить качество жизни 342 тысячам человек.

 Объекты не были сданы вовремя также в Архангельской, Брянской, Вологодской, Ростовской областях и Республике Мордовия. Ликвидация свалок продолжается. Из-за срывов сроков субъекты, если это требуется, берут на себя расходы по завершению мероприятий.

 Главы регионов уже представили дорожные карты работ. Ликвидация свалок на контроле у Министерства природных ресурсов и экологии России.

 Причина несвоевременной сдачи объекта в Архангельской области (город Архангельск) — позднее начало работ и дополнительная корректировка проекта. В настоящее время основные работы завершены, ведётся подготовка исполнительной документации.

16 июнь 17:35 | : Скандалы

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