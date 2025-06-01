В Архангельской области оператор сотовой связи потворствовал мошенникам

Приморская межрайонная прокуратура по итогам изучения материалов уголовного дела о мошенничестве провела проверку соблюдения законодательства о связи.

Установлено, что в сентябре 2024 года пенсионерке поступил телефонный звонок от мошенников. Вместе с тем оператор сотовой связи, осуществляя телефонное соединение, не направил необходимые сведения в информационную систему «Антифрод».

В связи с этим межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по направлению сведений в систему обеспечения соблюдения требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования).

По результатам рассмотрения производства судом организация оштрафована на 600 тысяч рублей.