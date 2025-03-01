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Северодвинский горсуд оштрафовал сотового оператора за попустительство мошенникам

Прокуратура города Северодвинска Архангельской области провела проверку исполнения законодательства о связи, в ходе которой изучено уголовное дело о мошенничестве.

Согласно материалам дела, неизвестные лица, используя подменные абонентские номера, несколько раз осуществили телефонные звонки пенсионерке. В ходе разговоров они убедили пожилую женщину, что ее внучка является пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии, в связи с чем требуются денежные средства на ее лечение.

Потерпевшая не смогла адекватно оценить сообщаемые ей ложные сведения и передала мошенникам денежные средства в сумме 520 тыс. рублей.

Установлено, что телефонные соединения с потерпевшей осуществлялись с территории иностранного государства, однако оператор связи не препятствовал им и не прекратил оказание услуг и пропуск трафика в свою сеть.

По результатам проверки прокуратурой установлено 13 фактов соединений, в связи с чем в отношении оператора связи вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи).

В настоящее время Северодвинским городским судом Архангельской области из 13 рассмотрено 6 административных дел, по которым организации назначен штраф на общую сумму 3,6 млн рублей.

27 март 14:00 | : Скандалы

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