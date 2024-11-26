Оператор связи из Архангельской области получил штраф за попустительство мошенникам

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа провела проверку исполнения законодательства о связи.

В ходе изучения уголовного дела о покушении на мошенничество, установлено, что в январе текущего года неизвестные лица, используя подменные абонентские номера, пытались похитить денежные средства 85-летней жительницы Архангельска, связываясь через иностранного оператора связи.

При этом оператор, оказывающий услуги потерпевшей, получив информацию, свидетельствующую об использовании технологий подмены номера, не препятствовал осуществлению таких соединений, поступивших из сети иностранного оператора, не прекратил оказание услуг связи и пропуск трафика в свою сеть.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении оператора связи дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи).

По результатам рассмотрения административного производства суд назначил организации штраф в размере 600 тысяч рублей.