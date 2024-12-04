Прокуратура Северодвинска наказала оператора связи за разгильдяйство

Прокуратура города Северодвинска провела проверку исполнения законодательства о связи.

В ходе изучения уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации установлено, что неизвестные лица, используя подменные абонентские номера, получили доступ в личный кабинет портала «Госуслуг» жителя Северодвинска, в результате чего произошло блокирование и копирование личных данных пользователя, однако оператор связи не препятствовал осуществлению таких соединений иностранного оператора, не прекратил оказание услуг связи и пропуск трафика в свою сеть.

По данному факту прокуратура города в отношении оператора связи возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи).

По результатам рассмотрения административного производства мировым судьей судебного участка № 389 Тверского района г. Москвы организации назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.



