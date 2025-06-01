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В Коряжме выявлен системный дискредитатор СВО

11% жителей Архангельской области консультировались с врачами онлайн в течение последнего календарного года, каждый четвертый из них — прямо на работе.

 Женщины пользуются сервисами телемедицины вдвое чаще мужчин (15% против 7% соответственно). Молодежь до 35 лет — чаще тех, кто старше (14% против 9% среди респондентов от 35 до 45 лет и 10% среди тех, кому более 45 лет).

 За два года число пользователей, удовлетворенных услугами телемедицины в той или иной мере, выросло на 14 процентных пунктов. Архангелогородцы стали чаще обращаться за телемедицинскими консультациями прямо с рабочих мест (+3 п.п. к 2023 году).

(фото с https://spbmiac.ru

04 август 08:52 | : Скандалы

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