В Коряжме выявлен системный дискредитатор СВО

11% жителей Архангельской области консультировались с врачами онлайн в течение последнего календарного года, каждый четвертый из них — прямо на работе.



Женщины пользуются сервисами телемедицины вдвое чаще мужчин (15% против 7% соответственно). Молодежь до 35 лет — чаще тех, кто старше (14% против 9% среди респондентов от 35 до 45 лет и 10% среди тех, кому более 45 лет).



За два года число пользователей, удовлетворенных услугами телемедицины в той или иной мере, выросло на 14 процентных пунктов. Архангелогородцы стали чаще обращаться за телемедицинскими консультациями прямо с рабочих мест (+3 п.п. к 2023 году).

(фото с https://spbmiac.ru)