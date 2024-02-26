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Архангелогордцы стали реже брать еду из дома на работу

Работающие на территории работодателя стали реже приносить еду из дома и чаще обедать в кафе.

 Архангелогородцы, работающие на территории работодателя, носят домашнюю еду на работу реже, чем 2 года назад, хотя это по-прежнему делает большинство (52% сегодня и 61% в 2022 году). И напротив, ходить на бизнес-ланчи в кафе и рестораны стали чаще: 13 и 8% соответственно. Причем женщины гораздо чаще носят еду с собой, а мужчины едят в столовых предприятия, городских ресторанах и кафе.

 Северяне на удаленке по-прежнему питаются чаще всего дома (79%). За 2 года женщины «распробовали» преимущества заказа готовой еды: сегодня услугами доставки пользуются 8% женщин, работающих дистанционно, 2 года назад — 3%.

 Судя по оценкам опрошенных, принципы правильного питания чаще удается соблюдать тем, кто трудится из дома: среди тех, кто ходит на работу, выросло число признающих свои обеды и перекусы однозначно нездоровыми (+4 процентных пункта).

(фото с https://chzs.ru

23 март 10:00 | : Будни

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