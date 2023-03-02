Архангелогордцы слабо доверяют мозгоправам

Психологам и психотерапевтам доверяет каждый четвертый архангелогородец, не доверяют 4 из 10.

Опыт обращения за профессиональной психологической помощью имеет каждый шестой житель Поморья (16%): 10% считают консультацию полезной, 6% — бесполезной.

Женщины обращаются к психологам и/или психотерапевтам вдвое чаще мужчин (22 и 11% соответственно). Респонденты до 34 — чаще тех, кто старше 45 лет (24 и 11%). Опрошенные с зарплатой до 50 тыс. руб. — чаще тех, кто зарабатывает больше: 20% против 9% среди опрошенных с доходом от 80 тыс. руб. в месяц.

В целом же, к психологам и/или психотерапевтам обращается 1 из 20 россиян (5%). Гораздо чаще за психологической поддержкой приходят к своей второй половине (18%), друзьям (13%) и родственникам (12%). 1 из 100 изливают душу и ищут сочувствия в соцсетях. 7% находят другие варианты получения психологической помощи. 44% не обращаются ни к кому, предпочитая решать свои проблемы в одиночку.

(фото с https://ugra.ru/tablichka/tablichka-na-dver-psiholog.html)