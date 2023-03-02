Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогордцы слабо доверяют мозгоправам

Психологам и психотерапевтам доверяет каждый четвертый архангелогородец, не доверяют 4 из 10.

Опыт обращения за профессиональной психологической помощью имеет каждый шестой житель Поморья (16%): 10% считают консультацию полезной, 6% — бесполезной.

Женщины обращаются к психологам и/или психотерапевтам вдвое чаще мужчин (22 и 11% соответственно). Респонденты до 34 — чаще тех, кто старше 45 лет (24 и 11%). Опрошенные с зарплатой до 50 тыс. руб. — чаще тех, кто зарабатывает больше: 20% против 9% среди опрошенных с доходом от 80 тыс. руб. в месяц.

В целом же, к психологам и/или психотерапевтам обращается 1 из 20 россиян (5%). Гораздо чаще за психологической поддержкой приходят к своей второй половине (18%), друзьям (13%) и родственникам (12%). 1 из 100 изливают душу и ищут сочувствия в соцсетях. 7% находят другие варианты получения психологической помощи. 44% не обращаются ни к кому, предпочитая решать свои проблемы в одиночку.

(фото с https://ugra.ru/tablichka/tablichka-na-dver-psiholog.html

01 июль 08:37 | : Будни

Главные новости


«Хотим, как в кино». Истоки молодежной ностальгии по СССР
Ракула. Вехи истории

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (4)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20