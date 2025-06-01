Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В администрации Нарьян-Мара обнаружены следы коррупции

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа  в администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции, выразившиеся в ненадлежащей работе отдела по противодействию коррупции и непринятии мер по урегулированию конфликта интересов служащей Управления экономического и инвестиционного развития, которая участвовала в принятии и оформлении решений, влияющих на материальное положение родственника.

По данным фактам прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона, с которым администрация не согласилась, обжаловав его в судебном порядке.

Решением Нарьян-Марского городского суда Ненецкого автономного округа в удовлетворении исковых требований администрации отказано. Решение суда не вступило в законную силу.

30 июль 15:31 | : Скандалы

Главные новости


Если здесь жить, то красиво. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Не зовите его Володькой. 45 лет без Высоцкого

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (384)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20