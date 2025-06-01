В администрации Нарьян-Мара обнаружены следы коррупции

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа в администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции, выразившиеся в ненадлежащей работе отдела по противодействию коррупции и непринятии мер по урегулированию конфликта интересов служащей Управления экономического и инвестиционного развития, которая участвовала в принятии и оформлении решений, влияющих на материальное положение родственника.

По данным фактам прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона, с которым администрация не согласилась, обжаловав его в судебном порядке.

Решением Нарьян-Марского городского суда Ненецкого автономного округа в удовлетворении исковых требований администрации отказано. Решение суда не вступило в законную силу.