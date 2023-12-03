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Прокуратура Коряжмы выявила семейственность в МУП "Благоустройство"

Прокуратурой г. Коряжмы проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что исполняющая обязанности директора
 МУП «Благоустройство» с 2016 года от имени муниципального предприятия заключила несколько муниципальных контрактов со своим бывшем зятем, являющимся индивидуальным предпринимателем.

Так, только в 2022 г. между МУП «Благоустройство» и предпринимателем заключено 25 муниципальных контрактов на общую сумму 4,5 млн рублей. При этом, бывший зять и дочь руководителя предприятия после расторжения брака в 2007 г. продолжают совместно проживать.

В нарушение требований действующего законодательства руководителем предприятия мер по урегулированию конфликта интересов не предпринималось.

В этой связи прокурором главе городского округа и в
 МУП «Благоустройство» внесены представления об устранении нарушений закона.  По требованию прокуратуры проведена комиссия по урегулированию конфликта интересов, которая подтвердила наличие личной заинтересованности при совершении сделок у должностного лица. Директор предприятия уволилась по собственному желанию.

Кроме того, решением Арбитражного суда Архангельской области
 удовлетворено исковое заявление прокуратуры области о признании  действующих договорных отношений по хранению транспортных средств индивидуального предпринимателя на территории МУП «Благоустройство», незаконными. 

Решение суда в законную силу не вступило.

(карикатура из https://fishki.net) 

21 декабрь 12:17 | : Скандалы

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