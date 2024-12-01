Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Директор СРО Андрей Бессерт подозревается в коммерческом подкупе

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, выполняющих управленческие функции в саморегулируемой организации, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору за незаконные действия).

Как стало известно редакции, речь, в том числе, идет о задержанном вчера исполнительном директоре СРО «Союз профессиональных строителей» Андрее Бессерте, имевшем до этого хорошую репутацию.

Следствием установлено, что в период с января 2022 г. по декабрь 2024 г. руководство  одной из саморегулируемых организаций в сфере строительства предложило представителям хозяйственных обществ за коммерческий подкуп в виде денег не менее 150 тыс. рублей незаконно включить и ежегодно осуществлять пролонгацию членства в саморегулируемой организации, с целью участия в государственных и коммерческих тендерах на объектах капитального строительства в рамках национальных проектов, путем оформления подложных документов, якобы свидетельствующих о наличии  в штате указанных обществ квалифицированных специалистов в области строительства. Согласившись на высказанное предложение, представители коммерческих организаций в течение указанного периода времени передавали денежные средства в виде коммерческого подкупа руководству саморегулируемой организации, получив который, те подготавливали  подложные документы по включению их в состав членов саморегулируемой организации, а в последствии осуществляли пролонгацию их членства в специализированном органе. 

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация. В отношении фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения. 

 Следствие ведет следственный отдел по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

13 декабрь 15:06 | : Скандалы

Главные новости


Оборонный заказ под угрозой. Темные дела на АО «БИУС»
Она побывала в рабстве. Зухара Сансызбай, казахская «ласточка» в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (180)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20