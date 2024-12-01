Директор СРО Андрей Бессерт подозревается в коммерческом подкупе

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, выполняющих управленческие функции в саморегулируемой организации, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору за незаконные действия).

Как стало известно редакции, речь, в том числе, идет о задержанном вчера исполнительном директоре СРО «Союз профессиональных строителей» Андрее Бессерте, имевшем до этого хорошую репутацию.

Следствием установлено, что в период с января 2022 г. по декабрь 2024 г. руководство одной из саморегулируемых организаций в сфере строительства предложило представителям хозяйственных обществ за коммерческий подкуп в виде денег не менее 150 тыс. рублей незаконно включить и ежегодно осуществлять пролонгацию членства в саморегулируемой организации, с целью участия в государственных и коммерческих тендерах на объектах капитального строительства в рамках национальных проектов, путем оформления подложных документов, якобы свидетельствующих о наличии в штате указанных обществ квалифицированных специалистов в области строительства. Согласившись на высказанное предложение, представители коммерческих организаций в течение указанного периода времени передавали денежные средства в виде коммерческого подкупа руководству саморегулируемой организации, получив который, те подготавливали подложные документы по включению их в состав членов саморегулируемой организации, а в последствии осуществляли пролонгацию их членства в специализированном органе.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация. В отношении фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие ведет следственный отдел по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.