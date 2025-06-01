Дело коммерсантов архангельской СРО ушло в суд

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего исполнительного директора и двух лиц, выполнявших управленческие функции в саморегулируемой организации. Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении 17-ти преступлений, предусмотренных п. «а, в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный организованной группой, в крупном и значительном размерах, за заведомо незаконные действия).

Следствием установлено, что в период с февраля 2020 г. по декабрь 2024 г. руководство одной из саморегулируемых организаций в сфере строительства предложило индивидуальным предпринимателям и представителям хозяйственных обществ за коммерческий подкуп в виде денег незаконно включить и ежегодно осуществлять пролонгацию членства в саморегулируемой организации с целью участия в государственных и коммерческих тендерах на объектах капитального строительства в рамках национальных проектов путем оформления подложных документов, якобы свидетельствующих о наличии в штате хозяйствующих субъектов квалифицированных специалистов в области строительства. Согласившись на высказанное предложение, представители коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в течение указанного периода времени передавали денежные средства в виде коммерческого подкупа руководству саморегулируемой организации, получив который те подготавливали подложные документы по включению их в состав членов саморегулируемой организации, а в последствии осуществляли пролонгацию их членства в специализированном органе. По данным следствия, обвиняемые получили денежные средства за совершение действий в интересах дающих на общую сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей.

Обвиняемые частично признали свою вину. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя СК России судом наложен арест на транспортное средство и объект незавершенного строительства обвиняемых общей стоимостью более 15 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и прокуратурой Архангельской области и НАО.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел следственный отдел по Октябрьскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.