Оснащение 1-й горбольницы Северодвинска привело в уныние даже прокурора

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка по обращению жительницы г. Северодвинска об отсутствии в ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1» систем холтеровского мониторирования, аппарата для мониторинга артериального давления и дефибрилляторов, применяемых для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ненадлежащее оснащение первичного сосудистого и терапевтического отделений медицинского учреждения не позволяло качественно оказывать медицинские услуги.

В целях защиты прав граждан прокуратурой города Северодвинска главному врачу ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1» внесено представление. Исполняя требования прокурора медицинским учреждением приобретено два аппарата для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, два дефибриллятора, аппарат для холтеровского мониторирования артериального давления.

Учреждение здравоохранения оснащено требуемым медицинским оборудованием.