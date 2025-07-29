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Оснащение 1-й горбольницы Северодвинска привело в уныние даже прокурора

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка по обращению жительницы г. Северодвинска об отсутствии в ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1» систем холтеровского мониторирования, аппарата для мониторинга артериального давления и дефибрилляторов, применяемых для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ненадлежащее оснащение первичного сосудистого и терапевтического отделений медицинского учреждения не позволяло качественно оказывать медицинские услуги.

В целях защиты прав граждан прокуратурой города Северодвинска главному врачу ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1» внесено представление. Исполняя требования прокурора медицинским учреждением приобретено два аппарата для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, два дефибриллятора, аппарат для холтеровского мониторирования артериального давления. 

Учреждение здравоохранения оснащено требуемым медицинским оборудованием. 

 

29 июль 12:39 | : Скандалы

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