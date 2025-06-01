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К патолого-анатомическому отделению главной больницы Архангельска появились вопросы

Прокуратура г. Архангельска провела проверку, в ходе которой установлено, что ГБУЗ АО «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич» не соблюдаются правила проведения патолого-анатомических исследований, которые осуществляются в целях определения диагноза заболевания, мероприятий по лечению пациента или получения данных о причине смерти человека.

Ненадлежащее оснащение медицинским оборудованием патолого-анатомического отделения ГБУЗ АО «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич» не позволяет качественно оказывать медицинские услуги.

В целях защиты прав граждан прокуратурой в суд  направлено исковое заявление о возложении на  медицинское учреждение обязанности укомплектовать указанное отделение медицинским оборудованием  –системой обработки тканевых образцов, микротомами криостатическими, микроскопами световыми и т.д. в течение 1 года с момента вступления решения суда в законную силу.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. 

24 июль 10:27 | : Экономика

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