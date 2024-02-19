Больница в Онеге дождалась ремонта после иска прокурора

Онежской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере здравоохранения.

Установлено, что ГБУЗ АО «Онежская центральная районная больница» не было обеспечено проведение текущего (косметического) ремонта в отдельных палатах и помещениям реанимационного, терапевтического, хирургического отделений медицинского учреждения, что нарушало права пациентов на санитарно-эпидемиологическое благополучие.

В этой связи прокурор обратился в суд с заявлением к медицинской организации о проведении ремонта в помещениях больницы. Решением Онежского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены.

После вмешательства прокуратуры ремонт в отдельных палатах и помещениях реанимационного, терапевтического, хирургического отделений медицинского учреждения выполнен.