Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Больница в Онеге дождалась ремонта после иска прокурора

Онежской межрайонной прокуратурой проведена проверка  исполнения законодательства  в сфере здравоохранения.

Установлено, что ГБУЗ АО «Онежская центральная районная больница» не было обеспечено проведение текущего (косметического) ремонта в отдельных палатах и помещениям реанимационного, терапевтического, хирургического отделений медицинского учреждения, что нарушало права пациентов на санитарно-эпидемиологическое благополучие. 

 В этой связи прокурор обратился в суд с заявлением к медицинской организации о проведении ремонта в помещениях больницы. Решением Онежского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены. 

После вмешательства прокуратуры ремонт в отдельных палатах и помещениях реанимационного, терапевтического, хирургического отделений медицинского учреждения выполнен. 

21 март 10:44 | : Скандалы

Главные новости


Не всем котам Масленица, или как Гревцов подставил Харитонова
Пятый срок

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (231)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20