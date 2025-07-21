Детские площадки в Архангельской области представляют собой печальное зрелище

В текущем году прокурорами на территории области выявлены нарушения при эксплуатации более 100 игровых и спортивных площадок, в целях устранения которых в администрации муниципальных образований, собственникам объектов и иным уполномоченным лицам внесены представления.

Основанием для прокурорского реагирования явились факты использования игрового оборудования при отсутствии ударопоглощающего покрытия, информации о правилах и возрастных требованиях, номерах телефонов служб спасения, результатах контроля соответствия объектов требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта, непроведение систематических визуальных и функциональных осмотров площадок и др.

По инициативе органов прокуратуры в 2025 году в соответствие с установленными нормативами безопасности приведено 58 площадок, принято в собственность и постановлено на кадастровый учет – 5.

К примеру, в результате рассмотрения представления прокурора г. Коряжмы управляющей компанией детский игровой комплекс по ул. Пушкина г. Коряжмы приведен в соответствие с установленными нормативами, устранены следы коррозии и ржавчины, нанесено лакокрасочное покрытие, отремонтирована и заполнена песком песочница.

Благодаря принятым прокуратурой Шенкурского района мерам администрацией образовательной организации МБОУ «Шенкурская средняя школа» спортивная площадка приведена в соответствие с требованиями закона, турники окрашены противокоррозийной краской, защищены острые концы и кромки на турниках, обеспечено взаимное перекрытие зон приземления на спортивном оборудовании.

Приморским районным судом удовлетворены исковые требования, заявленные Приморским межрайонным прокурором о возложении обязанности на МБОУ «Талажская средняя школа» оборудовать на территории филиала «Повракульская начальная школа-детский сад» физкультурно-оздоровительную площадку в срок до 01.10.2025. Решение суда находится на исполнении.

Надзорные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей при эксплуатации спортивно-игровой инфраструктуры, продолжаются.